8 ноября в Элисте пройдет международный турнир «Кубок Лотоса»

Ежегодный турнир по боевым искусствам соберет спортсменов из России, Армении, Азербайджана, Ганы и Таджикистана. В программе — поединки по боксу, кикбоксингу и калмыцкой борьбе «Бөк бәрлдән».

Зрителей ждут 5 боксерских и 4 кикбоксерских боя, а также 4 схватки по национальной борьбе. В ринг выйдут мастера спорта, чемпионы всероссийских и международных соревнований.

Главным событием вечера станет бой за титулы WBA ASIA EAST и Eurasian Boxing Parliament с участием непобедимого калмыцкого боксера Чингиза Натырова. Его соперником будет 20-летний перспективный боец из Ганы Джерри Клутей Робертсон, имеющий в активе 6 побед в 7 боях.

Молодых спортсменов ждет важный этап в карьере, а зрителей — зрелищные поединки и незабываемые эмоции.

Фото: Агентство по делам молодёжи Калмыкии