Хвостатым входа нет: в России могут запретить животных в кафе и магазинах

Депутат Госдумы Нина Останина предложила запретить домашних животных в заведениях общественного питания и торговых объектах. Соответствующее обращение направлено министру здравоохранения Михаилу Мурашко. Инициатива предполагает изменение санитарных правил, которые сейчас разрешают посещение кафе и ресторанов с питомцами. По мнению парламентария, это нарушает права других посетителей и создаёт риски для санитарно-эпидемиологической безопасности. Если предложение поддержат, в помещениях предприятий общепита и торговли появятся жёсткие ограничения на присутствие любых животных, кроме животных-поводырей.