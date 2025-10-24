24 ноября, 21:51
 9 °C
91,37
78,92
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
24 ноября, 16:36
НовостиСобытие

В Калмыкии задержан подозреваемый в незаконной добыче и продаже осетровых видов рыб.

Операция проведена сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Калмыкия в рамках второго этапа мероприятия «Путина-2025».

45-летний житель Элисты осуществлял добычу водных биоресурсов с помощью запрещённых орудий — рыболовных сетей. По данным правоохранительных органов, мужчина реализовал 21 особь осетровых рыб на сумму 45 000 рублей.

В настоящее время изъятая рыба направлена на экспертизу. По результатам исследований будет принято процессуальное решение в отношении подозреваемого.

Видео: МВД Калмыкия

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия