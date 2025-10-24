В Калмыкии задержан подозреваемый в незаконной добыче и продаже осетровых видов рыб.

Операция проведена сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Калмыкия в рамках второго этапа мероприятия «Путина-2025».

45-летний житель Элисты осуществлял добычу водных биоресурсов с помощью запрещённых орудий — рыболовных сетей. По данным правоохранительных органов, мужчина реализовал 21 особь осетровых рыб на сумму 45 000 рублей.

В настоящее время изъятая рыба направлена на экспертизу. По результатам исследований будет принято процессуальное решение в отношении подозреваемого.

Видео: МВД Калмыкия