28 ноября, 20:47
НовостиСобытие

Сегодня в воздухе Элисты выявлено превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.

Пробы, взятые специалистами регионального управления Роспотребнадзора, показали наличие диоксида серы, аммиака и предельных углеводородов.

Результаты направлены в органы прокуратуры, в Нижневолжское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, ГУ МЧС России по Калмыкии, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды и Администрацию Элисты для принятия соответствующих мер, сообщили в ведомстве.

