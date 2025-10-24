24 ноября, 21:51
24 ноября, 16:38
НовостиСобытие

В Элисте завершено расследование уголовного дела в отношении 53-летнего местного жителя, обвиняемого в финансировании терроризма.

По версии следствия, в 2020 году мужчина переводил денежные средства на счета участников запрещённой в России террористической организации.

Подозреваемый признал вину и в настоящее время содержится под стражей по решению суда. В ходе следственных действий на его денежные средства в размере свыше 450 тысяч рублей наложен арест.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото и видео: Следком Калмыкии

