В Элисте завершено расследование уголовного дела в отношении 53-летнего местного жителя, обвиняемого в финансировании терроризма.

По версии следствия, в 2020 году мужчина переводил денежные средства на счета участников запрещённой в России террористической организации.

Подозреваемый признал вину и в настоящее время содержится под стражей по решению суда. В ходе следственных действий на его денежные средства в размере свыше 450 тысяч рублей наложен арест.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото и видео: Следком Калмыкии