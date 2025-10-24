24 ноября, 21:52
24 ноября, 16:23
НовостиСобытие

В станице Раздорской Ростовской области состоялись памятные мероприятия, посвященные 103-й годовщине со дня рождения Героя Советского Союза Эрдни Деликова.

В церемонии приняли участие председатель Народного Хурала Калмыкии Артем Михайлов и депутат Чимид Джангаев.

Мероприятие началось с митинга у Мемориального комплекса участникам Великой Отечественной войны. Артем Михайлов зачитал приветственный адрес от имени Главы Республики Калмыкия Бату Хасикова. Участники почтили память погибших героев минутой молчания и возложили цветы к памятнику Эрдни Деликова.

Фото: Хурал08

