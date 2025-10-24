В станице Раздорской Ростовской области состоялись памятные мероприятия, посвященные 103-й годовщине со дня рождения Героя Советского Союза Эрдни Деликова.
Смотрите наши видео на YouTube!
В церемонии приняли участие председатель Народного Хурала Калмыкии Артем Михайлов и депутат Чимид Джангаев.
Мероприятие началось с митинга у Мемориального комплекса участникам Великой Отечественной войны. Артем Михайлов зачитал приветственный адрес от имени Главы Республики Калмыкия Бату Хасикова. Участники почтили память погибших героев минутой молчания и возложили цветы к памятнику Эрдни Деликова.
Фото: Хурал08