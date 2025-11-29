В Элисте сотрудники патрульно-постовой службы задержали 38-летнюю местную жительницу, подозреваемую в нанесении ножевого ранения своему сожителю.
Инцидент произошёл вечером в частном доме в Северном районе города.По предварительным данным, конфликт возник на почве
ревности. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, женщина нанесла 43-летнему мужчине удар ножом в область груди. Пострадавший был срочно госпитализирован, его состояние сейчас оценивается как стабильное.
Задержанная полностью признала свою вину. Собранные по факту происшествия материалы переданы в следственный отдел УМВД России по Элисте для дальнейшего процессуального решения.
Фото: МВД Калмыкия