В Элисте сотрудники патрульно-постовой службы задержали 38-летнюю местную жительницу, подозреваемую в нанесении ножевого ранения своему сожителю.

Инцидент произошёл вечером в частном доме в Северном районе города.

По предварительным данным, конфликт возник на почве

ревности. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, женщина нанесла 43-летнему мужчине удар ножом в область груди. Пострадавший был срочно госпитализирован, его состояние сейчас оценивается как стабильное.

Задержанная полностью признала свою вину. Собранные по факту происшествия материалы переданы в следственный отдел УМВД России по Элисте для дальнейшего процессуального решения.

Фото: МВД Калмыкия