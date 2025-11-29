1 декабря, 12:28
1 декабря, 08:35
НовостиСобытие

Сотрудники ГИБДД оказали экстренную помощь туристам в Калмыкии.

На стационарном посту ДПС в Калмыкии сотрудники Госавтоинспекции проявили не только профессиональные качества, но и человеколюбие, оказав помощь семейной паре путешественников. Во время вечернего дежурства к посту обратились туристы: у женщины внезапно поднялось артериальное давление.

Инспекторы оперативно вызвали скорую медицинскую помощь и до приезда врачей создали все необходимые условия для стабилизации состояния пострадавшей. Мужчине предложили чай для успокоения, а его супруге оказали доврачебную помощь.

Благодаря действиям сотрудников ГИБДД состояние женщины было стабилизировано до прибытия медиков. Приехавшая бригада скорой помощи смогла оказать уже квалифицированную медицинскую помощь.

Фото и видео: Госавтоинспекция Республики Калмыкия

