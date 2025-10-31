В Калмыкии семьям погибших героев вручили Ордена Мужества.

В Сарпинском районе состоялась торжественная церемония вручения государственных наград родным погибших защитников Отечества. Ордена Мужества передали представители администрации и военкомата.

Арсланг Каруев из села Садовое и Сергей Котельников из Норильска посмертно награждены за мужество, проявленное в ходе специальной военной операции.

"Наши земляки оставили светлую память. Их подвиги — пример мужества и стойкости для будущих поколений", — отметила социальный координатор фонда "Защитники Отечества" Светлана Дрыжакова.

Фото: Защитники Отечества | Республика Калмыкия