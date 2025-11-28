30 ноября, 23:19
30 ноября, 17:55
НовостиСобытие

Депутаты предлагают закрепить право беременных и многодетных на «дистанционку»

Депутаты предлагают закрепить право беременных и многодетных на «дистанционку»

Законопроект внесён в Госдуму. Правда, это коснётся лишь тех, чья работа может выполняться удалённо.

Кому хотят разрешить перейти на дистант:

💬 Беременным женщинам.

💬 Родителям детей до 3 лет.

💬 Одиноким родителям детей до 14 лет.

💬 Одному из родителей ребёнка-инвалида.

💬 Гражданам, которые ухаживают за больными родственниками.

💬 Одному из родителей многодетной семьи.

Работодатель будет обязан рассмотреть заявление о переводе за три рабочих дня. А перевод на удалённую работу не должен вести к снижению зарплаты или ухудшению условий труда.

Будет разработан рекомендованный перечень должностей, подходящих для дистанционной работы.

