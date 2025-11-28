Депутаты предлагают закрепить право беременных и многодетных на «дистанционку»
Законопроект внесён в Госдуму. Правда, это коснётся лишь тех, чья работа может выполняться удалённо.
Кому хотят разрешить перейти на дистант:
💬 Беременным женщинам.
💬 Родителям детей до 3 лет.
💬 Одиноким родителям детей до 14 лет.
💬 Одному из родителей ребёнка-инвалида.
💬 Гражданам, которые ухаживают за больными родственниками.
💬 Одному из родителей многодетной семьи.
Работодатель будет обязан рассмотреть заявление о переводе за три рабочих дня. А перевод на удалённую работу не должен вести к снижению зарплаты или ухудшению условий труда.
Будет разработан рекомендованный перечень должностей, подходящих для дистанционной работы.