В Калмыкии годовая инфляция в октябре достигла 7,7%, что ниже средних показателей по Южному федеральному округу и России в целом.

Согласно данным регионального отделения Банка России, темпы роста потребительских цен продолжают увеличиваться.

Наиболее значительно за год подорожало моторное топливо — на 20,1%. Существенный рост отмечен в стоимости жилищно-коммунальных услуг, которые стали дороже на 16,1%, а также сыров — на 18,3%. Услуги зарубежного туризма подорожали на 18,5%, отдых на Черноморском побережье России — на 20,7%.

В то же время зафиксировано снижение цен на отдельные товары и услуги: яйца подешевели на 14,3% в период с февраля по июль, компьютеры — на 10,5%, телерадиотовары — на 13,2%. Телекоммуникационные услуги стали дешевле на 2,6%.

Рост цен на продовольственные товары ускорился до 8,29%, на непродовольственные — до 5,68%. Стоимость услуг увеличилась на 9,88%, показав незначительное замедление по сравнению с предыдущим месяцем.