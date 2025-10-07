На международном турнире «Кубок Лотоса» завершились соревнования по боксу.

В четырёх весовых категориях были определены сильнейшие спортсмены.

Богдан Ильзитинов одержал победу над Давидом Вартановым в весовой категории 54 кг.

В категории 57 кг Эльдар Хараев победил Матина Шаропова.

Арлтан Абушинов оказался сильнее Хазара Асланлы в весе 67 кг. Особый интерес вызвал бой в категории 59 кг между Данилой Скворцовым и Исой Нуховым, который завершился вничью.

Фото: Министерство физической культуры и спорта РК