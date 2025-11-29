1 декабря, 12:29
1 декабря, 08:40
НовостиСобытие

С сегодняшнего дня автобус № 7 будет следовать по новому маршруту через 9-й микрорайон.

Количество автобусов на линии увеличивается, интервалы движения сократятся до 10–20 минут.

Маршрут начинается от «Тенгрин Уйдл» до «Сити Чесс», затем включает остановки в 9-м микрорайоне: «КЭГ», «Госпиталь», «128 дом» и «33 дом». Далее автобус проследует через 8-й микрорайон с остановками «56 дом», «Женская консультация» и «Почта», после чего продолжит движение в Северо-Западный район.

Видео: Элистинский городской транспорт

