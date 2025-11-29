Самбисты из Калмыкии одержали победу на всероссийском турнире.

В Ростове-на-Дону завершился Всероссийский турнир по самбо среди юношей до 18 лет на Кубок губернатора Ростовской области. Эти соревнования стали отборочным этапом на Первенство России.

В турнире приняли участие более 210 спортсменов из более чем 20 регионов страны. Первое место в весовой категории до 88 кг занял Айс Петяев, третье место (до 49 кг) разделили Данир Киченеев и Мингиян Хахранов. Еще одну бронзовую медаль в весовой категории до 64 кг завоевал Арсланг Бурундаев.

Фото: Министерство физической культуры и спорта РК