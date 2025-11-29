1 декабря, 12:28
 4 °C
90,82
78,23
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
1 декабря, 08:32
НовостиСобытие

Самбисты из Калмыкии одержали победу на всероссийском турнире.

Самбисты из Калмыкии одержали победу на всероссийском турнире.

В Ростове-на-Дону завершился Всероссийский турнир по самбо среди юношей до 18 лет на Кубок губернатора Ростовской области. Эти соревнования стали отборочным этапом на Первенство России.

В турнире приняли участие более 210 спортсменов из более чем 20 регионов страны. Первое место в весовой категории до 88 кг занял Айс Петяев, третье место (до 49 кг) разделили Данир Киченеев и Мингиян Хахранов. Еще одну бронзовую медаль в весовой категории до 64 кг завоевал Арсланг Бурундаев.

Фото: Министерство физической культуры и спорта РК

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия