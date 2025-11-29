1 декабря, 19:12
 3 °C
90,34
77,7
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
1 декабря, 13:47
НовостиСобытие

В Октябрьском районе полиция обнаружила крупную партию наркотиков.

В Октябрьском районе полиция обнаружила крупную партию наркотиков.

Участковые уполномоченные МО МВД России «Малодербетовский» в ходе планового профилактического обхода выявили факт незаконного хранения наркотических средств. При проверке домовладения 39-летнего местного жителя, ранее неоднократно судимого, были обнаружены самодельные приспособления для потребления наркотиков и свёрток с веществом растительного происхождения.

Мужчина признался, что собрал дикорастущую коноплю в степи для личного употребления. Общий вес изъятого вещества составил 158,87 грамма. Наркотическое средство направлено на химическую экспертизу в Экспертно-криминалистический центр МВД по Республике Калмыкия.

По данному факту следователем полиции возбуждено уголовное дело.

Фото: МВД Калмыкия

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия