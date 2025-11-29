В Октябрьском районе полиция обнаружила крупную партию наркотиков.

Участковые уполномоченные МО МВД России «Малодербетовский» в ходе планового профилактического обхода выявили факт незаконного хранения наркотических средств. При проверке домовладения 39-летнего местного жителя, ранее неоднократно судимого, были обнаружены самодельные приспособления для потребления наркотиков и свёрток с веществом растительного происхождения.

Мужчина признался, что собрал дикорастущую коноплю в степи для личного употребления. Общий вес изъятого вещества составил 158,87 грамма. Наркотическое средство направлено на химическую экспертизу в Экспертно-криминалистический центр МВД по Республике Калмыкия.

По данному факту следователем полиции возбуждено уголовное дело.

Фото: МВД Калмыкия