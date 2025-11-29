Сегодня исполняется 3 года со дня основания центра «ВОИН».

Он был создан по поручению Президента Владимира Путина. Ключевая его задача — воспитать новое поколение патриотов и защитников страны. В Калмыкии реализуется проект «Школа командиров территориальной обороны». В течение года 138 казаков Всевеликого войска Донского осваивали военные специальности, штурмовали окопы и принимали участие в военно-тактических играх. А в Элисте созданы стрелковая галерея «Сирия» и тактический городок «Донбасс». Занятия проводят инструкторы центра «ВОИН» и ветераны спецоперации.

«Уверен, что проект получит дальнейшее развитие, и мы вместе сделаем нашу страну ещё сильнее», — отметил атаман Калмыцкого округа Чимид Джангаев.