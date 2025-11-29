1 декабря, 19:12
1 декабря, 13:45
Сегодня — Всемирный день борьбы со СПИДом.

Его цель — повысить осведомлённость населения об эпидемии, вызванной распространением ВИЧ-инфекции. Как нам сообщили в региональном Минздраве, за 9 месяцев этого года в Калмыкии зарегистрировано 12 новых случаев. В сравнении с предыдущими периодами заболеваемость несколько снизилась. Всего же на диспансерном учёте состоит свыше 200 человек. Ежегодно обследование на ВИЧ в республике проходит около 35 процентов населения. По словам специалистов, основная проблема в том, что заболевание выявляется на поздней стадии, и ВИЧ-инфекция выходит за пределы уязвимых групп населения, активно распространяясь.

