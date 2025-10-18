19 ноября, 12:22
 12 °C
93,93
81,05
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
19 ноября, 08:22
НовостиСобытие

Жители калмыцкой столицы обратились к прокурору региона за защитой своих прав

Жители калмыцкой столицы обратились к прокурору региона за защитой своих прав

На личном приеме Виталия Семенченко элистинцы жаловались на проблемы, касающиеся предоставления муниципального жилья, благоустройства города, деятельности управляющих компаний, восстановления трудовых прав. Он состоялся во вторник. Прокурор республики ответил на их вопросы, разъяснил требования законодательства и правовые способы защиты нарушенных прав. По каждому обращению даны поручения о принятии мер по их восстановлению. Результаты рассмотрения взяты главой надзорного ведомства на личный контроль.

Фото: kalmprok - Прокуратура Республики Калмыкия

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия