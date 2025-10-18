В Центральном хуруле Калмыкии началась подготовка к национальному празднику «Зул».

Уже в следующую субботу пройдет первый из пяти запланированных ритуалов продления жизни «Нас утдуллһн».

В ходе специальных молебнов будут возноситься молитвы Будде Амитаюсу, богиням Ушнишавиджае и Белой Таре с просьбами о даровании долголетия и благополучия. Все проводимые обряды направлены на укрепление жизненной энергии и будут полезны для людей любого возраста.

Традиционные ритуалы продления жизни являются важной частью духовной подготовки к предстоящему празднику «Зул».

Фото: Калмыцкий Хурул