19 ноября, 09:04
Новости

В Центральном хуруле Калмыкии началась подготовка к национальному празднику «Зул».

Уже в следующую субботу пройдет первый из пяти запланированных ритуалов продления жизни «Нас утдуллһн».

В ходе специальных молебнов будут возноситься молитвы Будде Амитаюсу, богиням Ушнишавиджае и Белой Таре с просьбами о даровании долголетия и благополучия. Все проводимые обряды направлены на укрепление жизненной энергии и будут полезны для людей любого возраста.

Традиционные ритуалы продления жизни являются важной частью духовной подготовки к предстоящему празднику «Зул».

Фото: Калмыцкий Хурул

