В Приютненском районе Калмыкии сотрудники Госавтоинспекции проверили техническое состояние школьных автобусов, осуществляющих перевозку детей.

Мероприятие проведено в рамках профилактической операции «Пристегни ребенка».

Во время проверки инспекторы уделили внимание исправности тормозной системы, рулевого управления и осветительных приборов. Также проверено наличие и соответствие требованиям ремней безопасности, аптечек, огнетушителей и знаков аварийной остановки.

Дополнительно изучена документация на транспортные средства и проведена проверка соблюдения требований к водительскому составу. Результаты показали, что большинство автобусов соответствуют установленным нормам.

Сотрудники Госавтоинспекции напомнили ответственным лицам о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения и особой осторожности при перевозке детей.

Фото: Госавтоинспекция Республики Калмыкия