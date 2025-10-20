Сегодня в Национальном музее имени Н. Н. Пальмова открывается выставка «28-я армия в боях за освобождение Калмыкии».

Посетители смогут узнать об участии 28-й армии в Сталинградской битве и её роли в освобождении республики. Экспозицию предоставил Музей-заповедник «Сталинградская битва». На выставке представлены уникальные фотографии, документы, личные вещи героев (в том числе командующего, генерал-лейтенанта Василия Герасименко), а также оружие и снаряжение времён войны. Часть экспонатов и материалов предоставили Национальный музей Калмыкии и Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны.