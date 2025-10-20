21 ноября, 14:54
 11 °C
92,6
80,73
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
21 ноября, 09:44
НовостиСобытие

Сегодня отмечается Всемирный день телевидения.

Сегодня отмечается Всемирный день телевидения.

Эта дата была установлена резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 17 декабря 1996 года. ГТРК «Калмыкия» вещает семь дней в неделю. Информационные и тематические программы на калмыцком и русском языках выходят ежедневно на телеканалах «Россия 1» и «Россия 24». Актуальные новости региона мы также публикуем в наших социальных сетях. Наша аудитория обширна: за публикациями следят не только жители Калмыкии, но и люди далеко за её пределами.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия