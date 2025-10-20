21 ноября, 14:54
21 ноября, 09:45
Новости

В Элисте суд конфисковал автомобиль у водителя, повторно управлявшего транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

Прокуратура города поддержала государственное обвинение по уголовному делу.

Установлено, что ранее мужчина уже был лишён водительских прав за отказ от медицинского освидетельствования, но продолжил управлять автомобилем в нетрезвом состоянии. Суд назначил виновному 200 часов обязательных работ и лишил его права управления транспортными средствами на 2,5 года.

Автомобиль, принадлежавший подсудимому, конфискован и передан в государственную собственность. Решение суда основано на доказательствах, представленных прокуратурой.

Фото: kalmprok - Прокуратура Республики Калмыкия

