В Элисте суд конфисковал автомобиль у водителя, повторно управлявшего транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

Прокуратура города поддержала государственное обвинение по уголовному делу.

Установлено, что ранее мужчина уже был лишён водительских прав за отказ от медицинского освидетельствования, но продолжил управлять автомобилем в нетрезвом состоянии. Суд назначил виновному 200 часов обязательных работ и лишил его права управления транспортными средствами на 2,5 года.

Автомобиль, принадлежавший подсудимому, конфискован и передан в государственную собственность. Решение суда основано на доказательствах, представленных прокуратурой.

Фото: kalmprok - Прокуратура Республики Калмыкия