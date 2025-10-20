21 ноября, 14:45
21 ноября, 09:40
НовостиСобытие

Тензин Норзанг (Санал Мукубенов) получил высшую академическую степень в буддийской философии — геше-лхарамба.

Это первый случай в постсоветский период, когда представитель республики удостоен такой степени.

Это первый случай в постсоветский период, когда представитель республики удостоен такой степени.

Монашеская Сангха во главе с Шаджин-ламой Калмыкии поздравила геше-лхарамбу с этим достижением. Получение степени стало значимым событием для буддийской традиции Калмыкии и открывает новый этап в развитии философского образования в республике.

Фото: Калмыцкий Хурул

