Тензин Норзанг (Санал Мукубенов) получил высшую академическую степень в буддийской философии — геше-лхарамба.
Это первый случай в постсоветский период, когда представитель республики удостоен такой степени.
Монашеская Сангха во главе с Шаджин-ламой Калмыкии поздравила геше-лхарамбу с этим достижением. Получение степени стало значимым событием для буддийской традиции Калмыкии и открывает новый этап в развитии философского образования в республике.
Фото: Калмыцкий Хурул