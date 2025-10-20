Сегодня профессиональный праздник отмечают сотрудники налоговой службы.

Он был учреждён указом президента в 2000 году. История российской налоговой службы насчитывает несколько столетий, но и сегодня её сотрудники, в том числе в нашем регионе, трудятся на благо государства. Для удобства граждан разработана собственная цифровая платформа, постоянно внедряются новые технологии. Лучший подарок для работников ведомства — вовремя оплаченные налоги. Напоминаем: сделать это необходимо до 1 декабря, иначе будут начисляться пени.