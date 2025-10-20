21 ноября, 17:32
 10 °C
92,6
80,73
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
21 ноября, 12:19
НовостиСобытие

Сегодня профессиональный праздник отмечают сотрудники налоговой службы.

Сегодня профессиональный праздник отмечают сотрудники налоговой службы.

Он был учреждён указом президента в 2000 году. История российской налоговой службы насчитывает несколько столетий, но и сегодня её сотрудники, в том числе в нашем регионе, трудятся на благо государства. Для удобства граждан разработана собственная цифровая платформа, постоянно внедряются новые технологии. Лучший подарок для работников ведомства — вовремя оплаченные налоги. Напоминаем: сделать это необходимо до 1 декабря, иначе будут начисляться пени.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия