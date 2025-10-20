21 ноября, 23:18
21 ноября, 19:59
Новости

Сегодня отмечается Всемирный день телевидения.

Каждый день мы работаем для вас: наши операторы, режиссеры и журналисты находятся там, где происходит самое важное. Мы показываем события в прямом эфире, рассказываем истории, которые волнуют, и помогаем оставаться на связи.

В этом коротком видео — лишь несколько моментов нашей работы. За каждым кадром стоит команда профессионалов, которые делают всё, чтобы вы были в курсе всех событий.

❤️Спасибо, что остаетесь с нами! Ваше внимание и доверие — лучшая награда для нас.

