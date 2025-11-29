Сегодня — Всероссийский день хоккея.

Праздник посвящен игре, которая стала неотъемлемой частью национальной спортивной культуры. Калмыкия активно вписывает свои яркие страницы в эту богатую историю. Хоккей уверенно развивается в регионе благодаря поддержке Главы Республики. И это не только зрелищные матчи и яркие победы, но и мощный импульс для развития массового спорта, здорового образа жизни и патриотического воспитания молодежи.

Фото: Министерство физической культуры и спорта РК