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27 августа, 14:36
НовостиГосударство

Сегодня 101-ягодовщина образования органов внутренних дел республики

Сегодня 101-ягодовщина образования органов внутренних дел республики

Сотрудников и ветеранов ведомства поздравил Глава региона: "Ваш самоотверженный труд – это основа стабильности и спокойствия в России и Калмыкии. Вы должны быть примером справедливости, верности служебному долгу и своей Родине, отметил Бату Хасиков. Во многом именно от вашего профессионализма зависит отношение общества к полиции и государству. Особая благодарность – ветеранам. Убеждён, что молодое поколение достойно сохраняет заложенные вами традиции, решает сложнейшие задачи, ориентируясь на ваш опыт и знания" - говорится в поздравлении.

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