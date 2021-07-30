Жители Калмыкии могут присоединиться ко II федеральному просветительскому марафону «Новое Знание», на котором выступят звезды всех сфер общественной жизни

Приуроченный к началу учебного года марафон "Новое знание" пройдет с 1 по 3 сентября. И участвуют в нем свыше 150 выдающихся российских и зарубежных ученых, государственных и общественных деятелей, а также звезды мировой культуры и спорта, историки, изобретатели, публицисты и успешные предприниматели. Организатор - Российское общество «Знание».

Генеральный директор общества Максим Древаль подчеркнул: «Наш марафон знаний — это уникальный просветительский интенсив, которому нет аналогов не только в России, но и во всем мире. Благодаря знаниям из первых уст от самых известных и признанных умов современности, молодые люди получат стимул для саморазвития и карьерной мотивации.“Новое Знание” — это лучшая площадка для развития кругозора и бесценный подарок российским школьникам, студентам и всем гражданам ко Дню знаний».

Кстати, ожидается участие не только отечественных лучших лидеров, просветителей и лидеров, но и зарубежных.

Основными площадками мероприятия станут студии в шести городах России, откуда будут организованы трансляции марафона для зрителей. Каждый город представит свой тематический трек: Москва — трек «Знание», Санкт-Петербург — «Спорт», Казань — «Цифровой мир и медиа», Нижний Новгород — «История и культура», Владивосток — «Бизнес», Сочи — «Наука и технологии».

В программе запланированы как лекции, интервью и дискуссии из студий, так и видеоэкскурсии из уникальных мест страны. Таким образом, «Новое Знание» охватит всю Россию: ожидаются выступления из театров, музеев, спортивных стадионов, образовательных центров, офисов крупнейших российских компаний.

А присоединится ко всенародному действию и увидеть выступления спикеров может любой желающий на сайте https://marathon.znanierussia.ru, а также в группе Российского общества «Знание» в ВКонтакте https://vk.com/znanierussia.