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27 августа, 13:41
НовостиОбразование

Жители Калмыкии могут присоединиться ко II федеральному просветительскому марафону «Новое Знание», на котором выступят звезды всех сфер общественной жизни

Жители Калмыкии могут присоединиться ко II федеральному просветительскому марафону «Новое Знание», на котором выступят звезды всех сфер общественной жизни

Приуроченный к началу учебного года марафон "Новое знание" пройдет с 1 по 3 сентября. И участвуют в нем свыше 150 выдающихся российских и зарубежных ученых, государственных и общественных деятелей, а также звезды мировой культуры и спорта, историки, изобретатели, публицисты и успешные предприниматели. Организатор - Российское общество «Знание». 

Генеральный директор общества Максим Древаль подчеркнул: «Наш марафон знаний — это уникальный просветительский интенсив, которому нет аналогов не только в России, но и во всем мире. Благодаря знаниям из первых уст от самых известных и признанных умов современности, молодые люди получат стимул для саморазвития и карьерной мотивации.“Новое Знание” — это лучшая площадка для развития кругозора и бесценный подарок российским школьникам, студентам и всем гражданам ко Дню знаний».

Кстати, ожидается участие не только отечественных лучших лидеров, просветителей и лидеров, но и зарубежных.

Основными площадками мероприятия станут студии в шести городах России, откуда будут организованы трансляции марафона для зрителей. Каждый город представит свой тематический трек: Москва — трек «Знание», Санкт-Петербург — «Спорт», Казань — «Цифровой мир и медиа», Нижний Новгород — «История и культура», Владивосток — «Бизнес», Сочи — «Наука и технологии».

В программе запланированы как лекции, интервью и дискуссии из студий, так и видеоэкскурсии из уникальных мест страны. Таким образом, «Новое Знание» охватит всю Россию: ожидаются выступления из театров, музеев, спортивных стадионов, образовательных центров, офисов крупнейших российских компаний.

А присоединится ко всенародному действию и увидеть выступления спикеров может любой желающий на сайте https://marathon.znanierussia.ru, а также в группе Российского общества «Знание» в ВКонтакте https://vk.com/znanierussia.

 

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