Проект благоустройства парка «Мелодия Каспия» в Лагани вошел в число 160 победителей конкурса на грант федерального Минстроя

Об этом сообщает пресс-служба Главы региона. Всего поступило 307 заявок из 73 субъектов. Результаты конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях объявили на Всероссийском форуме «Среда для жизни: Город и вода» в Нижнем Новгороде. В нем приняла участие и делегация Калмыкии во главе с Бату Хасиковым. Победа в конкурсе достигнута благодаря активному участию лаганцев и качественному оформлению проекта руководством района. При подготовке проектов важно конструктивное взаимодействие и жителей, и глав РМО, а также грамотная упаковка «продукта», отметил Бату Хасиков. Также лаганцев поздравил и руководитель регионального исполкома ОНФ Баатр Мергульчиев.

Дизайн-проект парка поделен на несколько функциональных зон для семей с детьми, спортсменов, старшего поколения, молодежи, также обозначены точки для предпринимателей. В целях безопасности территория будет находиться под видеонаблюдением, а в ночное время - освещаться. Проектом предусмотрено комплексное озеленение, мощение, обустройство пешеходных и велодорожек, пруда с лотосами, пристани, фонтана, сцены для проведения праздничных мероприятий и фотозоны с арт-объектами. Будет построен веревочный парк, детская и спортивная площадки.