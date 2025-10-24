Прокуратура Яшкульского района восстановила права инвалида на лекарственное обеспечение.﻿

По обращению инвалида 2 группы прокуратура провела проверку соблюдения законодательства об охране здоровья граждан и выявила, что инвалид приобрел жизненно важные лекарства на сумму свыше 7 тыс. рублей из-за их непредоставления по льготным рецептам. В интересах гражданина прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с регионального министерства здравоохранения компенсации за лекарства. Суд удовлетворил иск, и инвалид получил компенсацию в размере 7 тыс. рублей за самостоятельно приобретённые препараты.

Фото: kalmprok - Прокуратура Республики Калмыкия