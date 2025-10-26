Прокуратура г. Элисты взыскала компенсацию морального вреда ребенку, пострадавшему от укуса безнадзорного животного

В сентябре 2025 года несовершеннолетний был укушен бездомной собакой и проходил амбулаторное лечение. В интересах ребенка прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании морального вреда с Управления ветеринарии Республики Калмыкия. Суд удовлетворил иск, присудив компенсацию в размере 15 тысяч рублей в пользу законного представителя ребенка.

Фото: kalmprok - Прокуратура Республики Калмыкия