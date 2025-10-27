29 октября, 11:18
 11 °C
92,94
79,82
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
29 октября, 07:16
НовостиСобытие

В Яшалте задержан мужчина, угнавший автомобиль «чтобы доехать домой»

В Яшалте задержан мужчина, угнавший автомобиль «чтобы доехать домой»

В селе Яшалта произошел необычный случай угона автомобиля. Житель Ростовской области, находившийся в Калмыкии по работе, обратился в полицию с заявлением о пропаже своего транспортного средства.

Как установили правоохранители, владелец оставил машину незапертой у магазина. Этой возможностью воспользовался 33-летний местный житель, который сел в автомобиль и отправился на нем к себе домой.

По горячим следам участковыми уполномоченными полиции личность подозреваемого была установлена, а сам он задержан. Мужчина сознался в содеянном.

В настоящее время автомобиль возвращен владельцу. Органами дознания полиции возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ.

Фото: МВД Калмыкия

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия