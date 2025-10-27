В Яшалте задержан мужчина, угнавший автомобиль «чтобы доехать домой»

В селе Яшалта произошел необычный случай угона автомобиля. Житель Ростовской области, находившийся в Калмыкии по работе, обратился в полицию с заявлением о пропаже своего транспортного средства.

Как установили правоохранители, владелец оставил машину незапертой у магазина. Этой возможностью воспользовался 33-летний местный житель, который сел в автомобиль и отправился на нем к себе домой.

По горячим следам участковыми уполномоченными полиции личность подозреваемого была установлена, а сам он задержан. Мужчина сознался в содеянном.

В настоящее время автомобиль возвращен владельцу. Органами дознания полиции возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ.

Фото: МВД Калмыкия