Бойцу под позывным "Бузав", служащему на херсонском направлении, доставили генератор для обеспечения подразделения стабильным электроснабжением.
Устройство приобретено предпринимателем Алексеем Фроловым по просьбе Народного фронта.
Генератор обеспечит работу полевой связи, оборудования и создаст необходимые бытовые условия для бойцов.
Дополнительно волонтеры из Адыка передали на передовую маскировочные сети, изготовленные добровольцами Народного полка "ХамданZA". Эти средства помогут военным оставаться незаметными для вражеской беспилотной авиации.
Фото: Народный фронт | Республика Калмыкия