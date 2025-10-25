26 ноября, 10:52
26 ноября, 07:36
НовостиСобытие

В преддверии Дня Матери в Элисте состоится семейный форум «Родные-Любимые» с участием членов семей защитников Отечества.﻿

Организаторы подготовили насыщенную программу: «Первая помощь», «Письмо Герою», «Медиапритяжение. Семейное фото», мастер-классы по изготовлению окопных свечей и плетению сетей. Подростки и дети смогут принять участие в спортивной эстафете «Достигай и побеждай», встретиться с Чебурашкой, насладиться сладкой ватой и раскрасками по мотивам калмыцких сказок.

Взрослые смогут пообщаться с психологом, принять участие в мастер-классах по древней калмыцкой письменности Тодо бичг и сделать открытки своими руками. Все участников объединит музыкальная игра «Родные-любимые». Мероприятие организовано партнерами филиала фонда «Защитники Отечества» — региональным отделением Общероссийской общественной организации «Опора России» и Движением Первых.

Фото: Защитники Отечества | Республика Калмыкия

