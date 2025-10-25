26 ноября, 12:52
Участники программы «Герои 08» посетили Совет Федерации для знакомства с работой верхней палаты парламента.
Читайте наши новости в Одноклассниках!
Ветеран специальной военной операции Мерген Манджиев по приглашению Байра Путеева принял участие в заседании Комитета по регламенту и парламентской деятельности, где ознакомился с законодательными процедурами.
В рамках визита делегация выполнила поручение Главы Калмыкии, вручив медаль Эрдни Деликова подполковнику ВДВ Борису Убушиеву. Офицер, удостоенный двух Орденов Мужества за оборону Курской области, в настоящее время проходит обучение в одном из ведущих военных вузов страны.
Программа «Герои 08» способствует формированию стратегического мышления и гражданской ответственности у перспективных представителей республики через непосредственное участие в работе федеральных органов власти.
Фото: Байир Путеев | Калмыкия