НовостиМолодёжная политика

Участники программы «Герои 08» посетили Совет Федерации для знакомства с работой верхней палаты парламента.

Ветеран специальной военной операции Мерген Манджиев по приглашению Байра Путеева принял участие в заседании Комитета по регламенту и парламентской деятельности, где ознакомился с законодательными процедурами.

В рамках визита делегация выполнила поручение Главы Калмыкии, вручив медаль Эрдни Деликова подполковнику ВДВ Борису Убушиеву. Офицер, удостоенный двух Орденов Мужества за оборону Курской области, в настоящее время проходит обучение в одном из ведущих военных вузов страны.

Программа «Герои 08» способствует формированию стратегического мышления и гражданской ответственности у перспективных представителей республики через непосредственное участие в работе федеральных органов власти.

Фото: Байир Путеев | Калмыкия

