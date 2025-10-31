4,5 тыс. жителей Калмыкии до конца нынешнего года обеспечат стабильным водоснабжением.

К этому сроку при господдержке республика намерена завершить строительство четырех объектов в сфере ЖКХ, что позволит решить проблему стабильного водоснабжения, сообщает информагентство ТАСС со ссылкой на профильное региональное ведомство. При этом качественной питьевой водой будут обеспечены 27,7 тыс. жителей сельской местности.

Калмыкия находится в зоне водного дефицита, источники водоснабжения имеют высокую минерализацию. На сегодня только 15,7% населения обеспечены питьевой водой. Ранее глава Калмыкии Бату Хасиков сообщал, что власти региона в рамках комплексного решения проблемы водоснабжения при поддержке президента и правительства РФ работают над созданием ПСД на строительство водопровода из Волги, который обеспечит водой почти 70% жителей региона.

«Решение проблемы водоснабжения — одна из первостепенных задач, которая последовательно решается благодаря участию республики в федеральных проектах. До конца года планируется завершить строительство четырех объектов, что обеспечит стабильное водоснабжение для порядка 44,5 тыс. человек. Это жители Элисты, села Троицкое Целинного района, города Лагани и Лаганского района, а также села Ульяновское Яшалтинского района», — рассказали в министерстве ЖКХ.

В частности, в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» произведена реконструкция «Водовода № 1». Техническая готовность объекта составляет 100%, сейчас ведутся работы по вводу его в эксплуатацию. Стабильным водоснабжением будут обеспечены 16,8 тыс. жителей Элисты.

В этом году за счет средств республиканского и муниципального бюджета также завершается строительство двух объектов, начатое в 2022–2023 годах в рамках федерального проекта «Чистая вода». В эксплуатацию планируется ввести станцию очистки воды и реконструированные объекты водоснабжения села Троицкое. Питьевую воду получат около 8,1 тыс. жителей. В Лагани готовится к запуску новая станция водоподготовки, которая обеспечит водой более 13,5 тыс. жителей района. «Кроме этого, запуск в этом году по поручению президента России нацпроекта «Инфраструктура для жизни» позволил построить водопроводную сеть в село Ульяновское Яшалтинского района. Благодаря этому качественным водоснабжением будет обеспечено 3,8 тыс. жителей», — отметили в ведомстве.