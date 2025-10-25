Большая партия гуманитарной помощи доставлена в зону специальной военной операции. Груз распределен между шестью точками в трех населенных пунктах.

Военнослужащие получили технические средства, маскировочные сети, медикаменты, свежие фрукты, продукты питания и мясо. Местные жители и добровольцы также не остались без внимания.

Акция стала возможной благодаря слаженной работе Народного Хурала Калмыкии, глав муниципальных районов, фонда «Защитники Отечества» и Координационного штаба волонтерского объединения. Особую роль сыграла поддержка неравнодушных граждан, принявших активное участие в сборе помощи.

Фото: БФ "За наших08"