26 ноября, 16:53
 8 °C
90,97
78,96
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
26 ноября, 13:25
НовостиСобытие

Большая партия гуманитарной помощи доставлена в зону специальной военной операции. Груз распределен между шестью точками в трех населенных пунктах.

Большая партия гуманитарной помощи доставлена в зону специальной военной операции. Груз распределен между шестью точками в трех населенных пунктах.

Военнослужащие получили технические средства, маскировочные сети, медикаменты, свежие фрукты, продукты питания и мясо. Местные жители и добровольцы также не остались без внимания.

Акция стала возможной благодаря слаженной работе Народного Хурала Калмыкии, глав муниципальных районов, фонда «Защитники Отечества» и Координационного штаба волонтерского объединения. Особую роль сыграла поддержка неравнодушных граждан, принявших активное участие в сборе помощи.

Фото: БФ "За наших08"

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия