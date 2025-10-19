Региональным УФСБ пресечена преступная деятельность двух сотрудников МРЭО ГАИ МВД по Республике Калмыкия, причастных к получению взяток.

По данным пресс-службы ведомства, злоумышленники получали денежные средства в виде взяток за «гарантированную» сдачу экзаменов на право управления транспортными средствами. Следственными органами возбуждено уголовное дело. В настоящее время подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий для установления всех обстоятельств противоправной деятельности.

Фото: Пресс-служба УФСБ России по Республике Калмыкия