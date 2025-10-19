20 ноября, 19:56
 12 °C
92,6
80,73
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
20 ноября, 14:02
НовостиСобытие

Региональным УФСБ пресечена преступная деятельность двух сотрудников МРЭО ГАИ МВД по Республике Калмыкия, причастных к получению взяток.

Региональным УФСБ пресечена преступная деятельность двух сотрудников МРЭО ГАИ МВД по Республике Калмыкия, причастных к получению взяток.

По данным пресс-службы ведомства, злоумышленники получали денежные средства в виде взяток за «гарантированную» сдачу экзаменов на право управления транспортными средствами. Следственными органами возбуждено уголовное дело. В настоящее время подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий для установления всех обстоятельств противоправной деятельности.

Фото: Пресс-служба УФСБ России по Республике Калмыкия

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия