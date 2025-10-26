На жилье в Калмыкии сохраняется высокий спрос

С начала текущего года почти тысяча жителей других регионов приобрели жилье в республике — Управление Росреестра зарегистрировало 959 соответствующих обращений.

Как отмечают в ведомстве, повышенный интерес к калмыцкой недвижимости наблюдается на протяжении последних трех лет. Процедура оформления упрощена благодаря экстерриториальному принципу: покупатели могут обратиться в любое отделение МФЦ независимо от места нахождения объекта, сохраняя сжатые сроки обработки документов.

Государственная регистрация прав проводится органом Росреестра по месту расположения недвижимости, что обеспечивает удобство для иногородних покупателей и способствует росту инвестиционной привлекательности жилищного рынка республики.

Фото: Росреестр Калмыкии