В Целинном районе задержан пьяный водитель, пытавшийся убежать от инспекторов ДПС.﻿

В ночь на 25 ноября сотрудники Госавтоинспекции Калмыкии заметили автомобиль ВАЗ-2109 без государственных регистрационных знаков, движущийся в селе Троицкое. При попытке остановить машину водитель проигнорировал требования полиции, увеличил скорость и продолжил движение. В ходе погони он не справился с управлением, врезался в препятствие и попытался скрыться пешком, но был задержан.

Мужчина отказался от медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В отношении него составлено шесть административных протоколов, включая управление в состоянии опьянения (ч.2 ст.12.26 КоАП РФ) и сопротивление при задержании (ст.19.3 КоАП РФ), ему грозит административный арест до 15 суток. Автомобиль помещён на специализированную стоянку.

Фото: Госавтоинспекция Республики Калмыкия

