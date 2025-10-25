Жительница п. Комсомольский предстанет перед судом за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.﻿

Прокуратура Черноземельского района утвердила обвинительное заключение в отношении 36-летней женщины, обвиняемой по части 1 статьи 264.1 УК РФ за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения после административного наказания. 27 сентября 2025 года она управляла автомобилем «Опель Астра» в нетрезвом виде, отказалась от прохождения медосвидетельствования по требованию инспектора ДПС, была отстранена от управления, а транспортное средство изъято и арестовано.

Уголовное дело направлено в Черноземельский районный суд для рассмотрения по существу.

