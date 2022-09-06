Глава столичной администрации проверил ход ремонта дорог на улицах им. Клыкова и Шапшуковой

Вместе с начальником Управления городского хозяйства Андреем Шеркешевым он прошелся по строительным объектам и отметил, что на улице Ю. Клыкова ремонт близок к завершению. Вместе с тем имеется ряд замечаний, которые следует устранить. Кроме того, подрядчику необходимо ускорить темпы работ.



На улице Шапшуковой практически закончена установка бордюрного камня. Начались работы по укладке нижнего слоя асфальта. Идет строительство основания для пешеходных дорожек.



Фото из телеграм-канала Главы Администрации Элисты Шафрана Тепшинова.