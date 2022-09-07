Мероприятия с таким необычным названием сегодня стартуют в Элисте. Они пройдут с участием организаторов Всероссийского конкурса на лучшее литературное произведение для детей и юношества.



В рамках визита в Калмыкию писатель, редактор и библиограф Алена Васнецова проведет встречи и мастер-классы. Она - автор научно-познавательной литературы для детей, ведёт активную творческую и общественную жизнь. Также во встрече примет участие координатор конкурса, литературный критик и педагог, ведущая Радио России "Культура" Ксения Молдавская.