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28 сентября, 09:19
НовостиОбразование

"Книгуру"

"Книгуру"

Мероприятия с таким необычным названием сегодня стартуют в Элисте. Они пройдут с участием организаторов Всероссийского конкурса на лучшее литературное произведение для детей и юношества.

В рамках визита в Калмыкию писатель, редактор и библиограф Алена Васнецова проведет встречи и мастер-классы. Она - автор научно-познавательной литературы для детей, ведёт активную творческую и общественную жизнь. Также во встрече примет участие координатор конкурса, литературный критик и педагог, ведущая Радио России "Культура" Ксения Молдавская.

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