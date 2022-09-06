В октябре в Калмыкии состоится масштабный турнир лучников

Он будет приурочен ко Дню Ойратской славы. Самые меткие и ловкие съедутся из Башкирии, Волгограда, Тулы, Дагестана и других регионов России.



Калмыцкий лучник Хонгор Уладаев – один из тех, кто возрождает традиционную для калмыков конную стрельбу из лука. Хонгор привез золотую медаль из Монголии – в составе сборной России прошел 5 сложнейших этапов и стал победителем международных соревнований "Хийморь".