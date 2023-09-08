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11 сентября, 14:27
Новости

Более 1700 калмыцких медиков получают специальную социальную выплату

Более 1700 калмыцких медиков получают специальную социальную выплату

На эти цели было направлено около 84 млн.руб. Мера поддержки установлена правительством страны и действует с января этого года. Как нам сообщили в региональном Соцфонде, выплата производится в течение 7 рабочих дней после того, как медорганизация представит в Фонд соответствующий список сотрудников.

Самостоятельно подавать заявление не требуется. Напомню, выплата полагается медикам первичного звена здравоохранения, районных и участковых больниц, а также станций и отделений скорой помощи.

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