Сегодня в Калмыкии у сотрудников подразделений по вопросам миграции системы МВД - профессиональный праздник

Более 300 лет эта служба выполняет задачи по реализации государственной политики в области миграции, и ее сотрудники призваны оказывать помощь гражданам. Они предоставляют государственные услуги и осуществляют контрольно-надзорные функции. Осознавая важность поставленных задач и свою ответственность за их выполнение, вносят вклад в борьбу с преступностью, профилактику и пресечение административных правонарушений, охрану общественного порядка, осуществление мер государственного принуждения в отношении лиц, подлежащих высылке за пределы государства. При возникновении чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в числе первых оказывают помощь пострадавшим лицам, восстанавливая утраченные документы.

Отличительной чертой сотрудников миграционных подразделений является неравнодушие к проблемам граждан преклонного возраста, к тем, кто имеет ограниченные физические возможности, к многодетным семьям и другим уязвимым категориям, нуждающимся в индивидуальном подходе при обращении за получением государственных услуг.

В зоне ответственности службы – обеспечение безопасности в сфере миграционной политики России. Принципиально важно, какие люди приезжают работать и жить в нашей стране, а также приобретают гражданство.

Тщательная проверка граждан, обратившихся за получением разрешительных документов, и выявление среди них лиц, представляющих угрозу, требует высокого уровня профессионализма. Ежегодно представители миграционной службы выявляют десятки тысяч лиц, незаконно находящихся в стране или использующих измененные персональные данные, сообщает телеграмканал МВД Калмыкии.

Сегодня сотрудники подразделений по вопросам миграции выполняют свои служебные обязанности и в новых субъектах Российской Федерации.