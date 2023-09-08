11 сентября, 14:54
 22 °C
104,89
97,92
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
11 сентября, 11:52
Новости

Сегодня в Калмыкии у сотрудников подразделений по вопросам миграции системы МВД - профессиональный праздник

Сегодня в Калмыкии у сотрудников подразделений по вопросам миграции системы МВД - профессиональный праздник

Более 300 лет эта служба выполняет задачи по реализации государственной политики в области миграции, и ее сотрудники призваны оказывать помощь гражданам. Они предоставляют государственные услуги и осуществляют контрольно-надзорные функции. Осознавая важность поставленных задач и свою ответственность за их выполнение, вносят вклад в борьбу с преступностью, профилактику и пресечение административных правонарушений, охрану общественного порядка, осуществление мер государственного принуждения в отношении лиц, подлежащих высылке за пределы государства. При возникновении чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в числе первых оказывают помощь пострадавшим лицам, восстанавливая утраченные документы.

Отличительной чертой сотрудников миграционных подразделений является неравнодушие к проблемам граждан преклонного возраста, к тем, кто имеет ограниченные физические возможности, к многодетным семьям и другим уязвимым категориям, нуждающимся в индивидуальном подходе при обращении за получением государственных услуг.

В зоне ответственности службы – обеспечение безопасности в сфере миграционной политики России. Принципиально важно, какие люди приезжают работать и жить в нашей стране, а также приобретают гражданство.

Тщательная проверка граждан, обратившихся за получением разрешительных документов, и выявление среди них лиц, представляющих угрозу, требует высокого уровня профессионализма. Ежегодно представители миграционной службы выявляют десятки тысяч лиц, незаконно находящихся в стране или использующих измененные персональные данные, сообщает телеграмканал МВД Калмыкии.

Сегодня сотрудники подразделений по вопросам миграции выполняют свои служебные обязанности и в новых субъектах Российской Федерации.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Голосование в конкурсе Теегин айс
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия