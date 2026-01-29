В Юстинском районе выявили факт фиктивной регистрации иностранного гражданина.

Сотрудниками правоохранительных органов установлено, что местный житель оформил регистрацию по месту жительства для гражданина Азербайджана, не намереваясь фактически предоставлять ему жильё.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей или лишения свободы на срок до трёх лет.

Фото: МВД Калмыкии