В Юстинском районе выявили факт фиктивной регистрации иностранного гражданина.
Сотрудниками правоохранительных органов установлено, что местный житель оформил регистрацию по месту жительства для гражданина Азербайджана, не намереваясь фактически предоставлять ему жильё.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей или лишения свободы на срок до трёх лет.
Фото: МВД Калмыкии