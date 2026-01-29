Стань заметней — сохрани жизнь!
Сотрудники ГИБДД Калмыкии совместно с отрядом ЮИД Средней школы №3 провели акцию «Будь ярким!». Цель — напомнить о безопасности и важности световозвращателей.
Январь радует солнцем, но в сумерках риск ДТП с пешеходами растет. Маленькая деталь на одежде может спасти жизнь!
Итоги акции:
✅ Профилактика: Юные инспекторы учили горожан «светиться» в темноте.
✅ Подарки: Десятки жителей Элисты получили яркие фликеры.
✅ Результат: Пешеходы стали заметнее для водителей
📢 ГИБДД Калмыкии напоминает:
С фликером водитель видит вас на расстоянии до 400 метров вместо 150. Это те самые секунды, которые позволяют вовремя нажать на тормоз.
Берегите себя и своих детей! Проверьте наличие «светлячков» на рюкзаках и куртках.
