30 января, 12:18
НовостиСобытие

Елена Булукова из Калмыкии удостоена почётного звания «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации».

Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

С октября 2025 года Елена Булукова возглавляет Московский художественный академический театр имени М. Горького. Ранее она занимала должность директора Центрального театра кукол имени С. В. Образцова, где под её руководством проводились крупные фестивали, международные гастроли и был возрождён профильный журнал.

Фото: Министерство культуры Российской Федерации

